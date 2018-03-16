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الجمعة، 16 مارس 2018 10:17 م
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التحالف العربى يعترض صاروخا باليستيا فى مدينة المخا اليمنية

الجمعة، 16 مارس 2018 09:15 م
التحالف العربى يعترض صاروخا باليستيا فى مدينة المخا اليمنية صاروخ - أرشيفية





(أ ش أ)
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اعترضت منظومة الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف العربى ، مساء الجمعة ، صاروخا باليستيا فى سماء مدينة المخا الساحلية غرب اليمن أطلقته ميليشيا الحوثى الانقلابية.

وأوضح مصدر عسكرى - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن الدفاعات الجوية فجرت الصاروخ فى سماء المدينة وسقطت أجزاءه فى مناطق خالية من السكان، دون أن يلحق أى أضرار.

على جانب آخر ، واصلت مقاتلات التحالف العربى شن غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية فى مديريات الجراحي، وزبيد بجبهة الساحل الغربي.

وذكرت مصادر ميدانية أن غارات جوية استهدفت تعزيزات وآليات قتالية للميليشيا الحوثية فى مزارع بمنطقة الغوادر فى مديرية بيت الفقيه.

يشار إلى أن الجيش اليمنى ، بإسناد من التحالف العربى ، يواصل عملياته العسكرية لاستكمال تحرير الساحل الغربى وتأمين حركة الملاحة الدولية من تهديد ميليشيا الحوثى التى تتكبد خسائر بشرية ومادية فادحة فى المعارك هناك.

 


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التحالف العربى

صاروخ باليستي

المخا

اليمن




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