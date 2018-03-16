التحالف الدولى: نقوم بتدريب ورفع كفاءة قوات الأمن العراقية







بغداد (أ ش أ)

أكد الكولونيل رايان ديلون المتحدث باسم قوات التحالف الدولى لمحاربة تنظيم "داعش" فى سوريا والعراق، أن العمليات العسكرية الحالية للتحالف في العراق تختلف عن السابق، مشيرا إلى أن قوات التحالف تقوم بعمليات تدريب ورفع كفاءة قوات الأمن العراقية، فضلا عن توفير مستشارين للعمليات الميدانية للقوات العراقية .

وقال ديلون - في تصريح لقناة "العربية الحدث" اليوم الجمعة، "إن قوات التحالف الدولي موجودة فى العراق بناءً على رغبة الحكومة العراقية"، مؤكدا أنها ستظل تدعم القوات العراقية طالما رغبت الحكومة فى ذلك .

وأشار إلى أن قوات الحشد الشعبى هى جزء من قوات الأمن العراقية بالرغم من وجود بعض العناصر "غير المنضبطة" - على حد تعبيره -، مشددا على أن قوات التحالف تحتفظ بحقها فى الدفاع عن نفسها إذا لزم الأمر .