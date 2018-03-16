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البيت الأبيض: على روسيا تحديد إذا كانت دولة صديقة لأمريكا أم عدو

الجمعة، 16 مارس 2018 01:05 ص
البيت الأبيض: على روسيا تحديد إذا كانت دولة صديقة لأمريكا أم عدو سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض





واشنطن أ ش أ
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طالب البيت الأبيض، روسيا تحديد اذا كانت دولة صديقة لأمريكا أم عدو، ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، مساء الخميس، عن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قولها ـ فى إيجاز صحفى ـ "إنه يجب على الروس أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون أن يكونوا لاعبين جيدين أم سيئين".

ولفتت إلى أن واشنطن ستتصرف بشكل صارم تجاه روسيا حتى تغير سياستها، يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة ، ردا على تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية حول شبه جزيرة القرم ، أن واشنطن تحاول التأثير على الوضع السياسى فى موسكو فى سياق الانتخابات المقبلة.

 


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