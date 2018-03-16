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الجمعة، 16 مارس 2018 10:36 ص
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البنك الزراعى: أصدرنا 16.4 ألف شهادة أمان بـ20 مليون جنيه خلال أسبوعين

الجمعة، 16 مارس 2018 09:36 ص
البنك الزراعى: أصدرنا 16.4 ألف شهادة أمان بـ20 مليون جنيه خلال أسبوعين السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى





كتب: أحمد يعقوب
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قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بحصيلة إجمالية تساوى نحو 20 مليون جنيه، خلال أسبوعين، منذ بدء طرحها فى 4 مارس 2018، وحتى أمس الخميس.

 

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إصدار 16.4 ألف شهادة أمان، مؤكدًا أن شهادة "أمان المصريين" والتى يصدرها البنك الزراعى المصرى إلى جانب بنوك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة"، تصدر لجميع المصريين بشرائحهم المختلفة، وتشمل الموظفين تحت المظلة التأمينية بالجهات والشركات الخاصة والعامة، وغير المؤمن عليهم أيضًا، أى لكافة الموظفين، مشددا على أن مصرفه سيسعى خلال الأيام المقبلة للتسويق لها فى أماكن تجمعات الفلاحين بالجمعيات الزراعية وغيرها على مستوى الجمهورية.

 

جدير بالذكر أن شرائح شهادة "أمان المصريين" هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استراددها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.

 


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