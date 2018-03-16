"البصارطة" بدمياط تنظم مؤتمرا حاشدا لتأييد السيسى فى الانتخابات الرئاسية







دمياط عبده عبد البارى

نظم أهالى قرية البصارطة بمحافظة دمياط اليوم مؤتمرا جماهيريا حاشدا تحت عنوان "يوم الوفاء لأبناء البصارطة" وذلك تحت رعاية جمعية البر والتقوى المصرية برئاسة الشيخ عماد عوض .

وفى كلمته قال الشيخ عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية أن الهدف من المؤتمر توجيه رسالة دعم الى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة .

مضيفا أن قرية البصارطة بكل طوائفها تدعم الدولة متمثلة فى الحكومة والرئيس فى التنمية الإقتصادية ويقفون خلفهم حائط سد ضد المخططات التى تريد تخريب الدولة.

وأكد عوض ان الجمعية تقوم بدورها الإجتماعى كما عودت الجميع دائما وذلك بعد ان تم تكريم أسر شهداء وابطال الحروب من الجيش والشرطة و تكريم القائمين على حملة أكرموا موتاكم وحملة التبرع بالدم والأمهات المثاليات والحاصلين على درجة الدكتوراة ويدرسون بالجامعات .

يذكر ان قرية البصارطة كانت تعد معقلا للجماعة الارهابية وشهدت العديد من المواجهات الامنية بين الجيش والشرطة من جهة وعناصر الجماعة الارهابية حتى تم تطهيرها من براثن الارهاب وعاد الامن لربوع القرية مرة اخرى.