البترول: إنتاج شركة ثروة يسجل 2 مليون برميل زيت فى 2017







كتب: أحمد أبو حجر

نجحت شركة ثروة للبترول فى تحقيق كشفين بتروليين جديدين بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية، وبلغ إنتاج الشركة من جميع مناطق امتيازها خلال عام 2017 حوالى 2 مليون برميل زيت.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستمرار فى تنفيذ برنامج العمل الطموح الجارى تنفيذه لتعظيم العائد الاقتصادى من ثروات مصر البترولية وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة وتشجيع مشاركة الشركات المصرية فى عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز بعد اكتسابها الخبرات والكوادر البشرية المدربة وفى ضوء النجاحات التى حققتها بعض هذه الشركات خلال الفترة الماضية وأثبتت قدرتها على المنافسة المحلية والإقليمية.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة ثروة للبترول لعام 2017 بحضور وكيل الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف ورؤساء هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأشار الملا إلى أهمية تنامى دور شركة ثروة للبترول خلال الفترة القادمة من خلال تكثيف برامج حفر الآبار التنموية والاستكشافية فى مناطق امتيازها وسرعة وضعها على خريطة الإنتاج والعمل على الاستفادة من كافة الإمكانيات والموارد المتاحة ، خاصة وأنها تُعد أول شركة مصرية استثمارية متخصصة فى مجالات البحث وإنتاج البترول والغاز الطبيعى يشارك فيها قطاع البترول وعدد من الوزارات بالدولة.

من جانبه، استعرض الجيولوجى سليم السروجى رئيس الشركة نتائج أعمالها خلال عام 2017 بمناطق امتيازها (سيوة وشرق أبو سنان وحورس بالصحراء الغربية وامتداد عش الملاحة بالصحراء الشرقية)، حيث أشار إلى أنه تم حفر 7 آبار استكشافية وتنموية، ونجحت الشركة في تحقيق كشفين بتروليين جديدين بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية، وأن إنتاج الشركة من جميع مناطق امتيازها خلال العام بلغ حوالى 2 مليون برميل زيت.

وأضاف أن وزير البترول ، اعتمد تكوين شركة لوتس للبترول كشركة قائمة بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركة ثروة للبترول في منطقة شرق أبوسنان بالصحراء الغربية ، وذلك ضمن خطة عمل الشركة لتعظيم العائد على الاستثمار من خلال زيادة حجم الاحتياطيات والإنتاج للمناطق الحالية، حيث تؤكد الشواهد البترولية بمناطق عمل الشركة إضافة احتياطيات مؤكدة بحوالي 7 مليون برميل، مشيراً إلى أنه من المخطط حفر 17 بئراً جديدة خلال عام 2018 ، كما تحرص الشركة على الدخول في شراكات واعدة مع كبرى الشركات العالمية في مناطق جديدة ، لافتاً إلى قيام الشركة بتطوير هيكلها المالى والإدارى كجزء من خطة إعادة هيكلة وتطوير قطاع البترول ، حيث تم اسناد مشروع تطوير شركة ثروة ووضع رؤية استراتيجية وخطة عمل محددة من خلال شركة عالمية متخصصة بالتعاون مع شركة مهارات الزيت والغاز (OGS) مع إنشاء بنية تحتية متطورة.