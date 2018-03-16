البابا تواضروس يتابع الحالة الصحية للأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبوقرقاص

البابا تواضروس يتابع الحالة الصحية للأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبوقرقاصالجمعة، 16 مارس 2018 04:14 م
البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
المنيا- حسن عبد الغفار
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يتابع البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، باهتمام الحالة الصحية للأنبا "أرسانيوس" مطران المنيا وأبوقرقاص، بعد إصابته بوعكه صحية.
وقال الدكتور أسعد يعقوب، الطبيب المشرف على علاج الأنبا "أرسانيوس"، إن المطران تعرض لارتفاع في درجة الحرارة، نتج عنه بعض المضاعفات، ونقل على إثرها لمستشفى الراعي الصالح بسمالوط، حيث أجريت له الأشعة والتحاليل اللازمة، وتم عرضه على الأطباء المتخصصين، وتلقى العلاج اللازم وحالته مستقرة، ومن المتوقع أن يعود إلى المطرانية غدًا.
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