الايكونومست: 23% من الأمريكيين المسلمين يتخلون عن إيمانهم







كتبت رباب فتحى

قالت مجلة "الإيكونومست" البريطانية إنه رغم ازدياد عدد المسلمين الأمريكيين بنسبة 50٪ تقريباً في العقد الماضي ، إلا أن عدد المسلمين الذين تخلوا عن الدين الإسلامى ارتفع كذلك. ووفقًا لمركز بيو للأبحاث ، فإن 23٪ من الأمريكيين الذين تم تربيتهم كمسلمين، أصبحوا لا يعرفون أنفسهم بأنهم مسلمون.

وأضافت أن معظمهم من الشباب من الجيل الثاني من المهاجرين الذين يرفضون دين آبائهم، ومع ذلك أوضحت أن هناك من هم أكبر سنا ولكنهم كانوا متزوجون بالفعل عندما أصابتهم الأزمة المتعلقة بالدين ،وكان لديهم أطفال ويذهبون إلى المسجد لدراسة القرآن في عطلات نهاية الأسبوع.

واعتبرت المجلة أن الغالبية العظمى ، سواء كانوا صغارا أو كبار السن ، لا يبيحون بمشاعرهم الحقيقة تجاه إيمانهم. وسردت الصحيفة كيف عاد طالب جامعى مسلم إلى منزله فى ليلة فى حالة سكر، واعترف لوالده بأنه ملحد، ليفاجأ بأن والده نفسه فقد إيمانه منذ سنوات، ومع ذلك شعر الأخير بالدهشة لأن ابنه لا يحافظ على سره بشكل جيد.

وأضافت المجلة أنه من الصعب ترك الإسلام علانية لأن العديد من المسلمين يعيشون في مجتمعات صغيرة ترفض المرتدين ، فضلا عن أن الكثير من الملحدين يخافون من تعريض علاقاتهم مع والديهم للخطر، وأوضحت "الإيكونومست" أن المورمون غير المؤمنين وبعض فئات اليهود والمسيحيين الإنجيليين يجدون أنفسهم في مأزق مماثل.