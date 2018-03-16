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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس

الجمعة، 16 مارس 2018 12:51 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية





أ ش أ
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 7 فلسطينيين عقب تنفيذها عملية دهم وتفتيش، اليوم الجمعة، فى مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من (برقين) غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية بعد اقتحام البلدة بالآليات العسكرية وفرق المشاة، وسط تحليق مكثف لطائرة الرصد، فيما اعتقلت 4 فلسطينيين من نابلس على حاجز (زعترا) العسكرى.

وأضافت أن الاحتلال اعتقل - أيضا - أمين سر حركة فتح بإقليم القدس شادى مطور بعد أن داهم منزله فى بيت حنينا، وقال محامى نادى الأسير فى القدس مفيد الحاج إن سلطات الاحتلال قررت الإبقاء على اعتقال مدير نادى الأسير فى القدس ناصر قوس بتمديد اعتقاله لمدة 6 أيام، مشيرً - فى بيان اليوم - إلى أن جلسةً ستُعقد اليوم للأسير قوس فى محكمة (صلح) الاحتلال فى القدس للنظر فى طلب التمديد، وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت قوس - الليلة الماضية - بعد استدعائه للتحقيق فى مركز تحقيق وتوقيف (المسكوبية).


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