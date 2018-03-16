الاثنين المقبل: "اتحاد الصناعات" ينظم ورشة عمل لمناقشة نظام "سابر' الالكترونى







كتبت دانه الحديدى

تنظم لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات، برئاسة الدكتور نادر رياض، الاثنين المقبل، ورشة عمل للتعريف بنظام "سابر" الإلكتروني الجديد، والخاص بقبول المنتجات المصدرة للمملكة العربية السعودية، وذلك بمقر الاتحاد.

وتعقد ورشة العمل بحضور المهندس إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، والمهندس أشرف عفيفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة.

وتهدف الورشة الى تعريف الشركات المصرية المهتمة بالتصدير للسوق السعودية، بقواعد المواصفات والجودة السعودية من خلال نظام "سابر" الإلكتروني الجديد، وكذلك إجراءات الحصول علي شهادات المطابقة والجودة التي تتطلبها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.