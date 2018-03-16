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الاتصالات: 101 مليون اشتراك بالهاتف المحمول.. 32 مليون للانترنت

الجمعة، 16 مارس 2018 01:00 ص
الاتصالات: 101 مليون اشتراك بالهاتف المحمول.. 32 مليون للانترنت المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات





كتبت: هبة السيد
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كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول فى مصر الى نحو 101.27 مليون اشتراك متجاوزا عدد السكان وذلك بنسبة انتشار بلغت 111.64%، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2017 مقارنة بـ 100.69 مليون اشتراك فى نوفمبر من نفس العام و 97.79 مليون اشتراك فى ديسمبر 2016.

وأشار التقرير الذى حصلت عليه اليوم السابع، أن هذه الأرقام لا تشمل بيانات الشبكة الرابعة لتقديم خدمات المحمول المصرية للاتصالات we.

وذكر التقرير أن عدد مستخدمو الانترنت عن طريق المحمول وصل الى 32.79 مليون، بنسبة انتشار بلغت 41.2% بنهاية ديسمبر 2017 مقارنة بـ26.20 مليون فى نوفمبر من نفس العام و 28.65 مليون فى ديسمبر 2016.

ووصل مشتركو الانترنت فائق السرعة ADSL الى 5.20 مليون فى ديسمبر 2017 مقارنة بنحو 4.44 مليون فى نفس الفترة من 2016.

وجاءت نسبة مستخدمى الانترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى المحمول الى 32.38% بنهاية ديسمبر 2017 مقارنة بـ26.41 فى نوفمبر من نفس العام، و 29.30 فى ديسمبر 2016.

 


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