"الأموال العامة" تتحرى عن نشاط موظف وطالب سقطا متلبسين بالاتجار فى العملة







كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة عابدين الجزئية، ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لموظف بشركة صرافة وطالب، لإتجارهما فى العملة خارج السوق المصرفى.

وأمرت النيابة العامة بإيداع الأموال المضبوطة خزينة البنك المركزى المصرى وحجز المتهمين لحين ورود تحريات المباحث.

وكانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد بأن "محمود. ر" 30 سنة موظف بشركة صرافة بميدان الأوبرا بدائرة قسم شرطة عابدين، يزاول نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، متخذا من ميدان الأوبرا، مكاناً لتجارته غير المشروعة.

بإعداد الأكمنة فى اماكن تردد المتهم ألقت قوة القبض عليه حال لقائه أحد عملائه "أحمد.م" 29 سنة طالب بالمعهد العالى للعلوم، وضبطت بحوزة الأول على 27 ألف جنيه مصرى وبجوزة الثانى على 3 ملايين دينار عراقى .

بمواجهة المتهم الأول اعترف بحيازته للمبالغ المضبوطة بحوزته بقصد الاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى، وأنه كان فى سبيله لاستبدالها بالمبالغ المضبوطة بحوزة الثانى، وبمواجهة المتهم الثانى أيد ما جاء بأقوال الأول فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت ما سبق .