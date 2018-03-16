الأمم المتحدة: قلقون لاستخدام مدنيين "دروعا بشرية" فى عفرين

الأمم المتحدة: قلقون لاستخدام مدنيين "دروعا بشرية" فى عفرينالجمعة، 16 مارس 2018 03:50 م
الأمم المتحدة
جنيف (أ ف ب)
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عبرت الأمم المتحدة الجمعة، عن قلقها إزاء المعلومات التى تتحدث عن مدنيين عالقين فى جيب عفرين الكردى بشمال غرب سوريا، تمنعهم القوات الكردية من الفرار ويستخدمون "دروعا بشرية".
وقالت رافينا شمسدانى وهى ناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى لقاء مع صحفيين فى جنيف إن "مئات الآلاف من المدنيين معرضون للخطر".
وأضافت "نشعر بقلق عميق من خطر مرتفع لتعرض مدنيين عالقين للقتل والجرح والحصار واستخدامهم كدروع بشرية أو نزوحهم بسبب المعارك".
ويشن الجيش التركى بمساعدة مقاتلين سوريين فى المعارضة منذ 20 يناير هجوم لطرد وحدات كماية الشعب الكردية من عفرين ومن حدودها. وتعتبر انقرة وحدات حماية الشعب حليفة واشنطن فى الحرب على المتطرفين، منظمة "إرهابية".
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