الأمطار تستقبل الناخبين المصريين فى الكويت وسط أنغام (بشرة خير) للجسمى







كتب: أحمد علوى

استقبلت سماء الكويت الناخبين من أبناء الجالية المصرية ظهر اليوم الجمعة بالأمطار، وسط أجواء من الفرحة العارمة بين صفوفهم.

واصطفت حشود الناخبين التى امتدت إلى السفارات المجاورة، أمام مقر السفارة المصرية، مهللين (بشرة خير.. بشرة خير) فور سقوط الأمطار، فيما قام المتطوعون باطلاق أغنية (بشرة خير) للمطرب الإماراتى حسين الجسمى، التى تفاعل معها الناخبون بشدة.

وحرص عدد كبير من الناخبين على اصطحاب أطفالهم اليوم خلال إدلائهم بأصواتهم فى الانتخابات؛ لتنمية الشعور بالمسئولية الوطنية فى نفوسهم؛ حيث انتشر العديد من الأطفال بين صفوف الناخبين، فى الوقت الذى ارتدى فيه أحد الأطفال ملابس القوات المسلحة؛ حيث قام عدد من الناخبين بحمله على الأعناق، فى إشارة الى تحية خاصة للقوات المسلحة الباسلة.



تكدس بلجنة بسبب الأمطار