"الأعلى للإعلام" يحيل رئيس تحرير الموقع الإلكترونى بـ"المصرى اليوم" للتحقيق







كتب محمد السيد

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إحالة رئيس تحرير الموقع الالكترونى بجريدة "المصرى اليوم" إلى التحقيق بنقابة الصحفيين .

وبحسب بيان صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الأعلى للإعلام، قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،إن لجنة الرصد بالمجلس قد تابعت أحد الاخبار المنشورة بالموقع المذكور، ورأت فيه مخالفة "للكود الأخلاقى" الذى أقره المجلس من قبل.

وتابع المصدر:"ومع إيمان المجلس الكامل بحرية الرأى وحق الصحفى فى متابعة كل الاحداث، إلا أن مخالفة محرر الموقع الإلكترونى للكود الاخلاقى واستطراده فى نشر موضوعات قديمة، ولذلك أوصت اللجنة باحالته إلى التحقيق إلى نقابته المختصة وقيام النقابة بإخطار المجلس بالنتيجة".