"الأطباء": تحريك دعوى قضائية ضد الصحة والتعليم العالى لتوفير المستلزمات

قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن هناك مشكلة كبيرة فى نقص المستلزمات الطبية فى المستشفيات، والتى تحتاج إلى زيادة ميزانية الصحة لتوفيرها، لافتة إلى أن ذلك يحتاج لوقت طويل.

وأضافت منى، فى كلمتها بالجمعية العمومية العادية للأطباء: "نطالب كافة المسئولين بمواجهة حقيقة عدم وجود مستلزمات، لافتة إلى أن مستشفى منشأة البكرى مؤخرا شكت من نقص الألبان ومستلزمات الأطفال فى قسم الحضانات، مشيرة إلى أن أسباب الأطباء يلجأون إلى مساعدة المرضى بتوجيههم إلى شراء المستلزمات، وليسوا مجرمين.

فيما طالب الدكتور أسامة عبد الحى، وكيل نقابة الأطباء، الجمعية العمومية بتفويض مجلس النقابة للتواصل مع وزيرى الصحة والتعليم العالى، لبحث إمكانية توفير المستلزمات الطبية.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة سبق أن تواصلت مع وزيرى الصحة والتعليم العالى، ولم تتلق ردا، وذلك نتيجة أنهم يرفضون وجود مشكلة فى نواقص المستلزمات الطبية من الأساس، وبالتالى يمكن اتخاذ دعوى قضائية عاجلة لإلزام الحكومة باتخاذ إجراءات حيال حل المشكلة، لعدم تعرض الأطباء للمسائلة القانونية".

فيما اقترح الدكتور إبراهيم الزيات، نقيب أطباء الغربية، الامتناع عن تقديم أي خدمة طبية ينقصها مستلزم طبى، مؤكدا على أهمية حماية الأطباء من التعرض للسجن.