الأردن يستأنف رحلاته إلى أربيل والسليمانية فى الأول من أبريل

الأردن يستأنف رحلاته إلى أربيل والسليمانية فى الأول من أبريلالجمعة، 16 مارس 2018 12:20 م
مطار أربيل
عمان (أ ف ب)
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية الجمعة، أنها ستستأنف رحلاتها من عمان إلى أربيل والسليمانية فى كردستان شمال العراق اعتبارا من الأول من أبريل.
وقالت الشركة فى بيان إنها "ستستأنف تشغيل رحلاتها الجوية المجدولة بين عمان وكل من مدينتى أربيل والسليمانية شمال العراق إعتبارا من الأول من أبريل المقبل".
وأضافت أنها "ستعرض للمسافرين إلى هاتين الوجهتين أسعارا مخفضة بقيمة 280 دينارا (نحو 395 دولار) لرحلتى الذهاب والإياب".
وأشارت إلى أن المسافرين "يمكنهم شراء التذاكر إعتبارا من اليوم "الجمعة" وحتى نهاية الشهر الحالى، للسفر بها فى الفترة ما بين الأول من أبريل وحتى الثامن من شهر يونيو".
وأكدت الملكية الأردنية أنها ستشغل 10 رحلات أسبوعيا إلى أربيل وأربع رحلات أسبوعية إلى السليمانية.
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