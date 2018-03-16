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الأحد.. قبول طلبات 50 عاملاً للعمل بدولة خليجية برواتب 6 آلاف جنيه

الجمعة، 16 مارس 2018 10:27 ص
الأحد.. قبول طلبات 50 عاملاً للعمل بدولة خليجية برواتب 6 آلاف جنيه محمد سعفان وزير القوى العاملة





كتب محمود راغب
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تبدأ وزارة القوى العاملة،  بعد غد الأحد، وحتي  الثلاثاء المقبل ، قبول طلبات  50 عاملا للعمل لدي شركة للمقاولات بدولة خليجية ، براتب بعملة دولة العمل توازي 6 ألاف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن مزايا السكن المجاني، و3 واجبات غذائية ، والمواصلات والبدلات والإضافي، والتأمين الطبي طبقا لقانون بلد العمل ، مع تذكرة الطيران، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة:  أنه يشترط في المتقدم أن يكون عمره 21 وما فوق ، وألا تقل الخبرة في مجال البناء عن سنتين،  وأن يكون جواز السفر ملون وساري لمدة 3 سنوات علي الأقل.

وأوضح الوزير أن قبول الطلبات يبدأ من بعد غد الأحد وحتي الثلاثاء المقبل، إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، وذلك بالسيرة الذاتية ، ومرفقا بها  صورة من جواز السفر واضحة (ملونة)، ساري لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلي، ، وصورة شخصية حديثة، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.

وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة  بسفارات وقنصليات مصر بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.


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عمل

دولة خليجية




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