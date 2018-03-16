الأحد.. "التضامن" تبدأ برنامج رفع قدرات مقدمى الرعاية بالمؤسسات الاجتماعية

الأحد.. "التضامن" تبدأ برنامج رفع قدرات مقدمى الرعاية بالمؤسسات الاجتماعيةالجمعة، 16 مارس 2018 02:10 م
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى بعد غدا الأحد فى تنفيذ المرحلة الاولى من البرنامج التدريبى لرفع قدرات مقدمى الرعاية فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والذى تنفذه مع كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان لتنفيذ البرنامج التدريبى لرفع قدرات مقدمى الرعاية فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وقالت الوزارة، فى بيان صحفى اليوم، أن هناك برامج تدريبية وتأهيلية لمقدمى الرعاية ومجالس الإدارات والأطفال، منها تنمية مهارات مقدمى الرعاية والشراكة المجتمعية وإدارة الحكم الرشيد، وكذلك برامج تأهيلية وتربوية للأطفال، وسيتم تدريب 500 من العاملين فى مؤسسات الرعاية ومجالس الإدارات والأطفال الموهوبين.
وأوضحت الوزارة أنه ولأول مرة تم تنفيذ حقيبة تدريبية تصدرها التضامن الاجتماعى لمقدمى الرعاية تحتوى على دليل إجرائى ودليل مدرب ودليل متدرب ودليل إرشادى لبناء قدراتالعاملين فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولضمان جودة الخدمة المقدمة للأطفال، والتى تأتى فى إطار منهجية الوزارة فى تطبيق معايير الجودة فى تلك المؤسسات، وهى الان فى المرحلة التجريبية تمهيدا لتطبيقها بشكل كامل فى مؤسسات الرعاية .
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى، تنفذ البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق تحيا مصر فى 10 محافظات الأكثر كثافة لهذهالظاهرة، وهى: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بنى سويف، المنيا، وأسيوط، وبتمويل 164 مليون جنيه.
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