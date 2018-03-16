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الجمعة، 16 مارس 2018 07:57 م
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اقتراحات أوروبية بفرض عقوبات على إيران لضمان استمرار واشنطن فى الاتفاق النووى

الجمعة، 16 مارس 2018 07:02 م
اقتراحات أوروبية بفرض عقوبات على إيران لضمان استمرار واشنطن فى الاتفاق النووى الرئيس الإيراني حسن روحاني





(رويترز)
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أوضحت وثيقة، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقترح فيها فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبى على إيران لضمان استمرار ترامب ضمن الاتفاق النووي.

وبموجب الوثيقة فأن القوى الثلاث تعتقد أن الإجراءات ستكون مبررة بموجب الاتفاق النووى مع إيران، مشيرة إلى أن العقوبات ستستهدف إيرانيين ضالعين فى برنامج إيران للصواريخ الباليستية والحرب فى سوريا.

 


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