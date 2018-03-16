افتتاح وحدتى "العناية المركزة" و"السكر " بمستشفى النساء الجامعى بالمنيا







المنيا – حسن عبد الغفار

افتتح الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسنى عبد الغنى عميد كلية الطب، والدكتور حسام شوقى مدير مستشفي النساء والتوليد والأطفال الجامعى، وحدة العناية المركزة والمتوسطة بقسم النساء والتوليد بمستشفى النساء والتوليد والأطفال الجامعى، والتى تسع 20 سريرا لمتابعة الحالات الحرجة وما بعد الولادة، بالإضافة إلى افتتاح وحدة السكر والغدد الصماء بقسم طب الأطفال.

وأوضح الدكتور جمال أبو المجد فى بيان له، أن وحدة السكر والغدد الصماء بقسم طب الأطفال يسع 9 أسرة لأطفال مرضى السكر، مشيرًا إلى أنه يلحق بالوحدة عيادة للسكر تستقبل لـ700 طفل من مرضى السكر بمحافظة المنيا والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى متابعته لأكثر من 300 طفل بمحافظة المنيا، هذا إلى جانب احتواء الوحدة على المركز التثقيفى التعليمى للأطفال من مرضى السكر.

وأشارت الدكتورة بسمة عبد المعز البهنساوى الأستاذ بقسم طب الأطفال والمشرف على وحدة الغدد الصماء، إلى أن الوحدة تقدم خدمات تثقيفية طبية لكل مرضى السكر من الأطفال من خلال المركز التثقيفى التعليمى، مع تعريفهم بكل ما يتعلق بهذا المرض، لمنع حدوث أى مضاعفات لهم، بالإضافة إلى إقامة حفلات ترفيهية للاطفال لدعم الجانب النفسى لديهم، والتعاون مع جمعيات طلاب كلية الطب فى القوافل الطبية للتعريف والكشف المبكر عن أى خلل بالغدد الصماء.



رئيس جامعة المنيا يفتتح وحدتى العناية المركزة



رئيس جامعة المنيا يفتتح وحدتى العناية المركزة



رئيس جامعة المنيا يفتتح وحدتى العناية المركزة



رئيس جامعة المنيا يفتتح وحدتى العناية المركزة