video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 05:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح وحدتى "العناية المركزة" و"السكر " بمستشفى النساء الجامعى بالمنيا

الجمعة، 16 مارس 2018 05:08 م
افتتاح وحدتى "العناية المركزة" و"السكر " بمستشفى النساء الجامعى بالمنيا رئيس جامعة المنيا يفتتح وحدتى العناية المركزة





المنيا – حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

افتتح الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسنى عبد الغنى عميد كلية الطب، والدكتور حسام شوقى مدير مستشفي النساء والتوليد والأطفال الجامعى، وحدة العناية المركزة والمتوسطة بقسم النساء والتوليد بمستشفى النساء والتوليد والأطفال الجامعى، والتى تسع 20 سريرا لمتابعة الحالات الحرجة وما بعد الولادة، بالإضافة إلى افتتاح وحدة السكر والغدد الصماء بقسم طب الأطفال.

وأوضح الدكتور جمال أبو المجد فى بيان له، أن وحدة السكر والغدد الصماء بقسم طب الأطفال يسع 9 أسرة لأطفال مرضى السكر، مشيرًا إلى أنه يلحق بالوحدة عيادة للسكر تستقبل لـ700 طفل من مرضى السكر بمحافظة المنيا والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى متابعته لأكثر من 300 طفل بمحافظة المنيا، هذا إلى جانب احتواء الوحدة على المركز التثقيفى التعليمى للأطفال من مرضى السكر. 

وأشارت الدكتورة بسمة عبد المعز البهنساوى الأستاذ بقسم طب الأطفال والمشرف على وحدة الغدد الصماء، إلى أن الوحدة تقدم خدمات تثقيفية طبية لكل مرضى السكر من الأطفال من خلال المركز التثقيفى التعليمى، مع تعريفهم بكل ما يتعلق بهذا المرض، لمنع حدوث أى مضاعفات لهم، بالإضافة إلى إقامة حفلات ترفيهية للاطفال لدعم الجانب النفسى لديهم، والتعاون مع جمعيات طلاب كلية الطب فى القوافل الطبية للتعريف والكشف المبكر عن أى خلل بالغدد الصماء. 

 

رئيس جامعة المنيا يفتتح وحدتى العناية المركزة (1)
رئيس جامعة المنيا يفتتح وحدتى العناية المركزة 
رئيس جامعة المنيا يفتتح وحدتى العناية المركزة (2)
رئيس جامعة المنيا يفتتح وحدتى العناية المركزة
رئيس جامعة المنيا يفتتح وحدتى العناية المركزة (3)
رئيس جامعة المنيا يفتتح وحدتى العناية المركزة 
رئيس جامعة المنيا يفتتح وحدتى العناية المركزة (4)
رئيس جامعة المنيا يفتتح وحدتى العناية المركزة 
رئيس جامعة المنيا يفتتح وحدتى العناية المركزة (5)
رئيس جامعة المنيا يفتتح وحدتى العناية المركزة

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة المنيا يكرم البعثة الألمانية فى ختام مرحلتها الأولى بـ"تونا الجبل"

اخبار المنيا

المنيا

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعه المنيا




لا تفوتك
بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة