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الجمعة، 16 مارس 2018 09:05 ص
خالد صلاح
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اعتقال 18 شخصا فى المكسيك إثر اختطاف اثنين من موظفى الادعاء العام بالبلاد

الجمعة، 16 مارس 2018 09:08 ص
اعتقال 18 شخصا فى المكسيك إثر اختطاف اثنين من موظفى الادعاء العام بالبلاد الشرطة المكسيكية - أرشيفية





أ ش أ
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أعلن الادعاء العام فى المكسيك، أن السلطات اعتقلت 18 شخصا بعدما تم اختطاف اثنين من موظفيه من قبل عصابة مخدرات وإجبارهم على الظهور فى شريط فيديو قبل مقتلهما.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن هذه الاعتقالات تمت أمس الخميس، وشملت عددا من عناصر الشرطة المكسيكية الذين يشتبه فى توفيرهم الحماية والمعلومات لعصابة المخدرات المجهولة بالإضافة إلى مواطنين من كولومبيا، وأضافت الشبكة، أن بقايا جثامين القتلى قد تم العثور عليها فى منطقة بولاية ناياريت المكسيكية الواقعة على ساحل المحيط الهادى بعد أسبوعين من اختفائهما.

يشار إلى أن ولاية ناياريت هى إحدى ولايات المكسيك الـ31 وهى مقسمة إلى 20 بلدية وعاصمتها مدينة "تبيك" وتقع الولاية فى غرب المكسيك وتحدها ولايات "سينالوا" فى الشمال الغربى و"دورانجو" إلى الشمال و"زاكاتيكاس" إلى الشمال الشرقى و"خاليسكو" إلى الجنوب وإلى الغرب، فلديها حصة كبيرة من السواحل المطلة على المحيط الهاديء، بما فى ذلك جزر "مارياس" و"مارييتاس".


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