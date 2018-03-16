اعترافات لص أكتوبر: سرقت 5 محلات "محمول" وبعت الهواتف لعملائى







كتب أحمد الجعفرى

اعترف المتهم بسرقة محال الهواتف المحمولة فى مدينة 6 أكتوبر، بالاتهامات المسندة إليه، وقال أمام النيابة أنه أرتكب 5 وقائع سرقات من داخل المحال التجارية بنظام المغافلة، وتصرف فى بعض الهواتف بالبيع عملائه.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت البداية بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتورط عاطل فى سرقة عدد من الهواتف المحمولة من المحلات بأكتوبر.

بإعداد أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته بما جاء فى التحريات اقر بها، فتحرر له محضر ، وباشرت النيابة التحقيق.