video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 06:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اعترافات لص أكتوبر: سرقت 5 محلات "محمول" وبعت الهواتف لعملائى

الجمعة، 16 مارس 2018 06:00 ص
اعترافات لص أكتوبر: سرقت 5 محلات "محمول" وبعت الهواتف لعملائى موبيلات مسروقة - ارشيفية





كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

اعترف المتهم بسرقة محال الهواتف المحمولة فى مدينة 6 أكتوبر، بالاتهامات المسندة إليه، وقال أمام النيابة أنه أرتكب 5 وقائع سرقات من داخل المحال التجارية بنظام المغافلة، وتصرف فى بعض الهواتف بالبيع عملائه.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت البداية بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتورط عاطل فى سرقة عدد من الهواتف المحمولة من المحلات بأكتوبر.

بإعداد أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته بما جاء فى التحريات اقر بها، فتحرر له محضر ، وباشرت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط "زقلط" حرامى موبايلات ببنها وهارب من 24 قضية

بالفيديو.. أهالى بدمياط يمسكون بـ"حرامى موبايلات" ويسلمونه للشرطة

اخبار الحوادث

حوادث

سرقة محل موبايلات

مدينة ٦ أكتوبر

السرقه فى اكتوبر

السرقات

6 اكتوبر

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
رامى جان: الإخوان استغلوا ديانتى ليظهروا أنهم ليسوا تيارًا إسلاميًا

رامى جان: الإخوان استغلوا ديانتى ليظهروا أنهم ليسوا تيارًا إسلاميًا

ننشر صور إدلاء سفير مصر بأستراليا بصوته فى انتخابات الرئاسة

ننشر صور إدلاء سفير مصر بأستراليا بصوته فى انتخابات الرئاسة

الكنائس تدعو رعاياها بالخارج للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. البابا تواضروس: شاركوا من أجل حماية المكتسبات الوطنية.. ورئيس الطائفة الإنجيلية: نقطة تحول فارقة.. وبطريرك الكاثوليك: التصويت حق وواجب على كل مواطن

الكنائس تدعو رعاياها بالخارج للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. البابا تواضروس: شاركوا من أجل حماية المكتسبات الوطنية.. ورئيس الطائفة الإنجيلية: نقطة تحول فارقة.. وبطريرك الكاثوليك: التصويت حق وواجب على كل مواطن

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

"الزراعة": ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ1.3 مليون طن خلال شهرين

"الزراعة": ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ1.3 مليون طن خلال شهرين

ننشر أول صور لإدلاء المصريين فى نيوزيلندا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

ننشر أول صور لإدلاء المصريين فى نيوزيلندا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة