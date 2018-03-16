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الجمعة، 16 مارس 2018 12:34 ص
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اضبط مخالفه.. أهالى "بنايوس" بالشرقية شوارعنا غرقانه فى المجارى

الجمعة، 16 مارس 2018 12:00 ص
اضبط مخالفه.. أهالى "بنايوس" بالشرقية شوارعنا غرقانه فى المجارى جانب من غرق الشوراع بمياة الصرف الصحى





الشرقية – إيمان مهنى
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أعرب أهالى قرية بنايوس التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، عن غضبهم بسبب تضررهم من عدم وجود خدمة الصرف الصحي بالقرية، والذى نتج عنة تأثر المنازل نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية فيها والتلوث بسبب برك مياه الطفح المتراكمة فى الشوارع.
 
وقال أحد الأهالى ويدعى تامر محمد عبدالعال موظف، لـ " اليوم السابع " ان القرية التى تبعد دقائق عن العاصمة الزقازيق، تعانى العديد من المشاكل فهى الأن أصبحت مستنقع للصرف الصحى ومجمع للقمامة، فهى تصرف بشبكة أهلية منذ سنوات هى ومجموعة من القرى المجاورة لها، والذين تتجمع نقاطهم في لدينا  الذي حول القرية  الى المستنقع يمثل أكبر خطورة على الجميع، أن مشكلة الصرف لست فقد فى الطفح و تلوث البيئة، إنما تمثل كارثة على صحة الأهالى، فنحن نعيش على مياه الجوفية ، التى تأثرت من مياه الصرف الصحى والصرف الزراعى، مما أثر على صحة المواطنين.
 
وناشد الأهالى بسرعة استكمال محطة الصرف الصحى الجارى تنفيذها منذ سنوات .
 
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