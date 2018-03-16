استعلم عن لجنتك الإنتخابية عبر 5151 للخطوط المحمول و 141 للخطوط الأرضية







كتبت: هبة السيد

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن اللجان الانتخابية وبيانات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية و التى ستجرى خلال 26 و 27 و 28 مارس الجارى، وذلك عبر رقم الخط الساخن 141 الخاص بالشبكة ويمكن الاتصال به عبر اى خطوط ارضية أو محمولة وذلك وفقا لما اكده مسؤول لليوم السابع.

وأوضح المصدر، أنه تم إطلاق نفس الخدمة عبر شبكة we من خلال رقم 5151، مشيرا أن الخدمة حاليا متوفرة عبر موقع اللجنة العليا للانتخابات.

ويبدأ التصويت للانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج ايام 16 و 17 و 18 مارس الجارى.