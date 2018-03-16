استعلم عن لجنتك الإنتخابية عبر 5151 للخطوط المحمول و 141 للخطوط الأرضية

استعلم عن لجنتك الإنتخابية عبر 5151 للخطوط المحمول و 141 للخطوط الأرضيةالجمعة، 16 مارس 2018 09:00 ص
المهندس احمد البحيرى الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات
كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق
أطلقت الشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن اللجان الانتخابية وبيانات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية و التى ستجرى خلال 26 و 27 و 28 مارس الجارى، وذلك عبر رقم الخط الساخن 141 الخاص بالشبكة ويمكن الاتصال به عبر اى خطوط ارضية أو محمولة وذلك وفقا لما اكده مسؤول لليوم السابع.
وأوضح المصدر، أنه تم إطلاق نفس الخدمة عبر شبكة we من خلال رقم 5151، مشيرا أن الخدمة حاليا متوفرة عبر موقع اللجنة العليا للانتخابات.
ويبدأ التصويت للانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج ايام 16 و 17 و 18 مارس الجارى.
إضافة تعليق
الكنائس تدعو رعاياها بالخارج للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. البابا تواضروس: شاركوا من أجل حماية المكتسبات الوطنية.. ورئيس الطائفة الإنجيلية: نقطة تحول فارقة.. وبطريرك الكاثوليك: التصويت حق وواجب على كل مواطن
4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة