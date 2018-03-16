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استخدام قواعد البيانات ببنك المعرفة المصرية فى ورشة عمل بتربية المنوفية غدا

الجمعة، 16 مارس 2018 04:56 م
استخدام قواعد البيانات ببنك المعرفة المصرية فى ورشة عمل بتربية المنوفية غدا جامعة المنوفية





المنوفية – محمود شاكر
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تنظم غدًا إدارة البحوث بكلية التربية جامعة المنوفية، ورشة عمل جديدة بعنوان "استخدام قواعد البيانات العالمية المتاحة فى بنك المعرفة المصرية"، ويحاضر فيها الدكتور السيد رجب الأسرج، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحا بمعمل الكمبيوتر بالدور الأرضى بالكلية.
 
تأتى الورشة، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية، والدكتور صبحى شرف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

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