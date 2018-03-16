ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منزل جنوب غرب باكستان إلى 7 قتلى

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أعلنت الشرطة ومسئول من الحكومة الباكستانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذى وقع أمس الخميس، بأحد منازل بلدة "قلعة سيف الله" المحاذية لأفغانستان بإقليم "بلوشستان" جنوب غربى البلاد، إلى 7 قتلى.

وذكرت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية، أن رجل دين باكستانيا منتميا لحركة طالبان و6 أفراد من عائلته لقوا مصرعهم إثر انفجار منزلهم إلى جانب إصابة 10 أشخاص آخرين من بينهم إمرأة وأطفال، كما أفاد قائد الشرطة بالمدينة محمد يوسف، بأن بعض المصابين مازالوا فى حالة حرجة فى المستشفى، نتيجة للانفجار الذى رجح أنه تم بواسطة قنبلة أو سيارة مفخخة.

وأضاف يوسف، أن رجل الدين، الذى تم التعرف عليه يدعى حبيب الله خان، ومن المعروف عنه دعمه لحركة طالبان أفغانستان، فيما قال خير محمد ابن أخ رجل الدين المقتول إن خاله الراحل كان عضو بحركة طالبان الباكستانية، وأشار الضابط محمد أسلم إلى أن الانفجار كان شديد القوة، حيث كان عمال الإغاثة ينتشلون أشلاء الضحايا من تحت حطام البيت المنهار، فيما لم تضر المنازل المجاورة، يذكر أن إقليم بلوشستان يعد مخبئأ لمقاتلى حركة طالبان الأفغانية والجماعات المسلحة الباكستانية.