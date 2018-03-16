اختيار محافظة سوهاج لتنفيذ اختبارات مشرفى حج الجمعيات الأهلية لمحافظات الصعيد







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج ،عن اختيار المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى محافظة سوهاج متمثلة فى مديرية التضامن الاجتماعى لتنفيذ اختبارات مشرفى حج الجمعيات الاهلية لعام 1439 ه / 2018 م لمحافظات الصعيد المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر .

وأوضح محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى بيان له،أنه سيتم عقد الاختبارات بمركز اعداد القادة بمدينة ناصرغدا السبت بداية من الساعة 9 صباحا للتسجيل والساعة 11 صباحا للاختبار التحريرى والساعة 12 ظهرا الى نهاية اليوم لاجراء المقابلات الشخصية لتحديد مشرفى المحافظات .

وكلف المحافظ مسئولى التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والوحدة المحلية لحى شرق لتذليل كافة العقبات وتوفير الاجواء المناسبة لضيوف المحافظة القادمين لاداء الاختبارات وتوفير كافة سبل الراحة لهم .

ومن جانب آخر،قال محافظ سوهاج،إن الوحدة المحلية لحى الكوثر قد قامت بحملة مكبرة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين بالحى ، حيث شملت الحملة أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات والدهانات وقص الأشجار وزراعة نباتات الزينة وأعمال الكهرباء وإزالة الاشغالات والتعديات ، وذلك فى اطار خطة المحافظة لخلق بيئة نظيفة وحضارية وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين .

يذكر أن المحافظ قد قام بجولة ميدانية مفاجئة منذ أيام بمدينة سوهاج وقد تلاحظ له سوء مستوى النظافة والتجميل بمنطقة الثلاث كبارى ، وقد جاءت تلك الحملة تنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المنطقة .

وأوضح أحمد الشطورى رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر، أنه بناءا علي تعليمات المحافظ بضرورة الاهتمام بمنظومه النظافة والتجميل بالحي ، قامت الوحدة المحلية لحي الكوثر بحملة نظافة وتجميل مكبرة استمرت لمدة يومين استهدفت منطقه الأنوال القديمة والمنطقة الصناعية الأولي ، حيث تم رفع 5 طن تقريبا من المخلفات الصلبة والقمامة، بالإضافة الى أعمال دهان البلدورات وتركيب كشافات الليد وعمل صيانة دورية للاعمدة بالحي ، كما تم تجميل وزراعة الحديقة أمام مركز التدريب المهنى .

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بتكثيف أعمال النظافة والتجميل والمتابعة المستمرة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.