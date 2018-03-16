احتفالية بجامعة المنصورة بمناسبة مرور 800 عام على حضور الفرنسيسكان مصر

الدقهلية شريف الديب

استضافت كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة بالتعاون مع مجلس طائفة الرهبان الفرنسيسكان بمصر احتفالية بعنوان مصر حوار الطمأنينة والسلام " والتى تتزامن مع مرور 800 عام على مقابلة القديس فرانسيس الاسيزى مؤسس الرهبنة الفرانسيسكانية الكاثوليكية مع كل من السلطان الكامل الايوبى والملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل ابى بكر بن ايوب خامس سلاطين الدولة الايوبية فكانت هذه المقابلة احد رموز حوار السلام ونشر الطمانينة بين الشعوب فحصل القديس فرنسيس ورهبانه على موافقة من السلطان الكامل بدخول مدينة القدس ومن وقتها اصبح للرهبنة الفرنسيسكانية حضور فى كل من مصر والقدس الشريف.

نظمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة، حضر الاحتفالية كل من الدكتور اشرف سويلم نائب رئيس الجامعة ، الدكتور أمينة شلبى عميد كلية السياحة والفنادق، الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق ، الدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض والدكتورة نهاد كمال الدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الدكتور احمد عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب محمد طمان ممثلا عن الدكتور خالد العنانى وزير الاثار المصرى ، الاب . مايكل بيرى الرئيس العام للرهبان الفرنسيسكان بالعالم ، الاب . كمال لبيب الرئيس الاقليمى للرهبان الفرنسيسكان بمصر ، الاب . باتريك الكرملى رئيس الرهبان الكرمل بالفاتيكان ، الاب .كمال وليم مدير المعهد الاكليريكى بمصر ، الاب برنايا منسى راعى كنيسة المسيح الملاك بالمنصورة ، الاب . بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى للسينما ، الاب . ميلاد شحاته مدير المركز الثقافى الفرنسيسكانى بمصر .

بالإضافة لعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة ومعاونيهم وطلاب الكلية مع تشريف عدد كبير من طلاب مدارس الرهبان الفرنسيسكان وأعضاء من المركز الثقافى الفرنسيسكانى من مختلف محافظات مصر

ويتلخص هدف الاحتفالية فى التاكيد على احتضان مصر لمختلف الأديان وانتشار روح السلام والتسامح بها عبر التاريخ الذى شهد عدة دلائل على التسامح بين المسلمين والمسيحيين.