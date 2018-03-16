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الجمعة، 16 مارس 2018 04:19 م
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اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية بمدينة شرم الشيخ

الجمعة، 16 مارس 2018 03:48 م
اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية بمدينة شرم الشيخ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء





جنوب سيناء – فايزة مرسال
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يبدأ بعد قليل بقاعة مركز العمليات بمجلس مدينة شرم الشيخ إجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية برئاسة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة وبحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والدكتور محمد ضاحى مدير مستشفى الهرم بشرم الشيخ .

وتعرض اللجنة قرار أعمال السيد رئيس الوزراء رقم 2813 لسنة 2017 ، بشأن تشكيل لجنة عليا للسياحة العلاجية ، كما تقوم اللجنة بإختيار مقرات اللجنة العليا للسياحة بالقاهرة والنظر فى تحديد التخصصات والمستشفيات وعمل بروشور عن السياحة العلاجية فى مصر.

ويضم جدول أعمال اللجنة تفعيل دور السياحة العلاجية فى إنجلترا من خلال التواصل مع القوات المسلحة وتدريب شباب الأطباء من افريقيا والسياحة التعليمية وعمل دراسة عمل مؤتمر لشركات التأمين الصحي العربية فى مصر.


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