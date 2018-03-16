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اتهام وزير الخزانة الأمريكى بالقيام برحلات فاخرة من أموال دافعى الضرائب

الجمعة، 16 مارس 2018 12:02 م
اتهام وزير الخزانة الأمريكى بالقيام برحلات فاخرة من أموال دافعى الضرائب وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين





واشنطن (أ ف ب)
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اتهمت منظمة لمراقبة الأخلاقيات فى واشنطن وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين الخميس، بالقيام برحلات جوية غير ضرورية على متن طائرات عسكرية وغير تجارية بلغت قيمتها مليون دولار من الأموال العامة العام الماضى.

وقالت منظمة "مواطنون من أجل المسئولية والأخلاقيات فى واشنطن" إن وثائق تم الحصول عليها فى أعقاب دعوى قضائية بشأن حرية المعلومات ضد وزارة الخزانة أظهرت أن منوتشين "أساء على ما يبدو استخدام حقه فى استخدام طائرات عسكرية وغير تجارية".

ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة النتائج التى توصلت إليها المنظمة ووصفها بالكاذبة أو المضللة.

وتعرض منوتشين، خبير الاستثمارات المصرفى السابق والمنتج فى هوليوود، لاجراءات تدقيق بحقه فى أغسطس الماضى بعد أن سافر مع زوجته على متن طائرة حكومية لتفقد خزائن احتياطى الذهب فى فورت نوكس بولاية كنتاكى.

وقدمت زوجة منوتشين، الممثلة لويز لينتون، فى ما بعد اعتذارها بعد أن هاجمت أحد مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى الذى انتقدها لقيامها بالدعاية للماركات الفاخرة التى كانت ترتديها خلال الزيارة.

ووافق الزوجان على تسديد تكاليف رحلة لينتون للحكومة.

 


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