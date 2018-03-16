إنطلاق المؤتمر الأول لأمراض الصدر والقلب بالبحيرة

إنطلاق المؤتمر الأول لأمراض الصدر والقلب بالبحيرةالجمعة، 16 مارس 2018 10:03 م
مؤتمر امراض القلب و الصدر بالبحيرة
البحيرة - ناصرجودة وجمال ابو الفضل
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أقيم اليوم المؤتمر الأول لأمراض الصدر والقلب بالبحيرة بمدينة دمنهور وذلك لمناقشة التطورات الجديدة لتلك الأمراض المزمنه وكذلك الإطلاع على طرق العلاج الحديثة فى هذا الشأن.
ترأس المؤتمر الدكتور سيد عبد الشافى أستاذ الأمراض الصدرية بمشاركة نخبه من استاذه القلب والصدر بالجامعات المصرية منهم الدكتور مصطفى الشاذلى والدكتور محمد النادى بالقصر العينى والدكتور صلاح سرور والدكتور عبد الحكيم عبده مدير المعهد القومى الطبى بدمنهور والدكتور أحمد يوسف بكلية طب جامعة الاسكندرية والدكتور أيمن الديب بكلية الطب جامعة طنطا .
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