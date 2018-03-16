إنشاء 6 طرق جديدة لربط قرى الواحات البحرية بالطرق الرئيسية

إنشاء 6 طرق جديدة لربط قرى الواحات البحرية بالطرق الرئيسيةالجمعة، 16 مارس 2018 02:00 ص
رئيس الواحات البحرية خلال عمل ميدانى - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد تيسير عبد الفتاح، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، بالجيزة أنه تم إنشاء طرق طرق جديدة، لخدمة عدد من القرى وربطها بالطرق الرئيسية، مما يسهم فى تطوير مركز الواحات.
وأضاف رئيس مدينة الواحات البحرية، لـ"اليوم السابع" أن من الطرق التى تم انشائها، طريق مدخل قرية القصر الرئيسى بطول كيلو ونصف، وطريق مدخل قرية منديشة الجنوبى والذى سيربط القرية بطريق المطار الجديد ، وطريق شمال الظبو وسيمتد حتى طريق القصعات، طريق مسجد الدعوة والذى يربط وسط مركز الباويطى بالطريق الدائرى.
وقال أحمد زايد أحد أهالى مدينة الواحات البحرية، أن إنشاء طريق مسجد الدعوة ، جاء استجابة لمطالب الأهالى، مشيدا بالجهد الكبير الذى قدمه مسئولى مركز ومدينة الواحات.
إضافة تعليق
الكنائس تدعو رعاياها بالخارج للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. البابا تواضروس: شاركوا من أجل حماية المكتسبات الوطنية.. ورئيس الطائفة الإنجيلية: نقطة تحول فارقة.. وبطريرك الكاثوليك: التصويت حق وواجب على كل مواطن
4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة