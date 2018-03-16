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إنشاء 6 طرق جديدة لربط قرى الواحات البحرية بالطرق الرئيسية

الجمعة، 16 مارس 2018 02:00 ص
إنشاء 6 طرق جديدة لربط قرى الواحات البحرية بالطرق الرئيسية رئيس الواحات البحرية خلال عمل ميدانى - ارشيفية





كتب سيد الخلفاوى
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أكد تيسير عبد الفتاح، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، بالجيزة أنه تم إنشاء طرق طرق جديدة، لخدمة عدد من القرى وربطها بالطرق الرئيسية، مما يسهم فى تطوير مركز الواحات.
 
وأضاف رئيس مدينة الواحات البحرية، لـ"اليوم السابع" أن من الطرق التى تم انشائها، طريق مدخل قرية القصر الرئيسى بطول كيلو ونصف، وطريق مدخل قرية منديشة الجنوبى والذى سيربط القرية بطريق المطار الجديد ، وطريق شمال الظبو وسيمتد حتى طريق القصعات، طريق مسجد الدعوة والذى يربط وسط مركز الباويطى بالطريق الدائرى.
 
وقال أحمد زايد أحد أهالى مدينة الواحات البحرية، أن إنشاء طريق مسجد الدعوة ، جاء استجابة لمطالب الأهالى، مشيدا بالجهد الكبير الذى قدمه مسئولى مركز ومدينة الواحات.
 
 

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