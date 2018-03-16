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الجمعة، 16 مارس 2018 12:54 ص
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إنذار قضائى من مولر لشركة يملكها ترامب لتسليم مستندات على صلة بروسيا

الجمعة، 16 مارس 2018 12:00 ص
إنذار قضائى من مولر لشركة يملكها ترامب لتسليم مستندات على صلة بروسيا المحقق مولر وترامب





(أ ف ب)
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وجه المدعى الخاص الذى يحقق فى التدخل الروسى بانتخابات الرئاسة الأمريكية روبرت مولر، إنذارا قضائيا إلى شركة أسسها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتسليم مستندات على صلة بروسيا، وفق صحيفة نيويورك تايمز، الأمر الذى يقرب التحقيق من الرئيس.

وللمرة الأولى منذ بدء تحقيقاته، وجه مولر إنذارا قضائيا لشركة مملوكة لترامب فى الأسابيع الأخيرة من أجل تسليم كافة المستندات التى بحوزتها على صلة بروسيا وأشياء أخرى تخضع للتحقيق، على ما ذكرت "نيويورك تايمز" نقلا عن شخصين أطلعا على الأمر.

يبدو أن مولر، الذى يحقق أيضا فى تواطؤ روسيا مع حملة ترامب، يسعى لتوسعة تحقيقاته لتتضمن النفوذ الذى من الممكن أن تكون الأموال الأجنبية لعبته فى أنشطة ترامب السياسية.

ويحقق مولر فى جهود جاريد كوشنر صهر ترامب لجذب مستثمرين أجانب لتمويل شركته خلال المرحلة الرئاسية الانتقالية، حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الشهر الفائت.

ووجه مولر بالفعل اتهامات بحق 13 روسيا لتدخلهم فى الانتخابات الرئاسية فى خريف 2016 التى فاز بها ترامب، وكذلك بحق ستة أشخاص أخرين بينهم أربعة مساعدين وموظفين سابقين فى حملة ترامب الرئاسية.

وحذر ترامب فى وقت سابق مولر من تجاوز نطاق تحقيقه والتحول للتركيز على المعاملات التجارية لأسرته.

وفى مقابلة مع "نيويورك تايمز" فى يوليو الفائت، قال الرئيس إن المدعى الخاص سيتجاوز "خطا أحمر" إذا تطرق للتحقيق فى الشؤون المالية لأسرته بعيدا عن التحقيق فى العلاقة المزعومة مع روسيا.

لكنه امتنع عن التصريح إذا كان سيسعى لإقالة مولر إذا اتخذ المدعى الخاص خطوة كهذه.

وردا على سؤال حول التطور الجديد، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز "سنواصل التعاون" مع تحقيقات مولر.

 

 

       

 


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