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إقبال متزايد من المصريين فى كندا على التصويت بانتخابات الرئاسة

الجمعة، 16 مارس 2018 08:37 م
إقبال متزايد من المصريين فى كندا على التصويت بانتخابات الرئاسة السفارة المصرية فى كندا





كتب- هاشم الفخرانى
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يواصل المصريون فى العاصمة الكندية "أوتاوا" الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018 ، وسط إقبال متزايد بشكل ملحوظ، حيث بدأ التصويت فى الساعة التاسعة بتوقيت كندا الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وأدلى السفير المصرى فى "أوتاوا" معتز زهران وطاقم السفارة بأصواتهم فى الانتخابات.

 

طاقم السفارة المصرية فى كندا
طاقم السفارة المصرية فى كندا

ومن جانبه، قال البروفسير شريف سبعاوى أول مرشح مصرى للانتخابات البرلمانية فى كندا عن مقاطعة أونتريو، إنه حضر للإدلاء بصوته فى الانتخابات وقدم الشكر للسفير المصرى على مجهوداته فى تنظيم العملية الانتخابية بشكل يليق بسمعة وتاريخ مصر.

 

شريف سبعاوى أول مرشح مصر للانتخابات البرلمانية فى كندا
شريف سبعاوى أول مرشح مصر للانتخابات البرلمانية فى كندا

 

وأضاف "سبعاوى" لـ" اليوم السابع" إنه يحث المصريين بالخارج على المشاركة فى الانتخابات للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والتوجه لصناديق الاقتراع وممارسة حقهم الانتخابى وخاصة أن المصريين بالخارج كافحوا كثيرا لنيل حقهم للمشاركة فى الانتخابات.

 

أول مرشح مصرى فى الانتخابات البرلمانية مع دبلوماسى بالسفارة
أول مرشح مصرى فى الانتخابات البرلمانية مع دبلوماسى بالسفارة

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