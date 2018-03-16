إفتتاح دورة إعداد معلم الكبار للمجموعة الـ12 بتربية المنوفية

إفتتاح دورة إعداد معلم الكبار للمجموعة الـ12 بتربية المنوفيةالجمعة، 16 مارس 2018 09:23 م
تعليم الكبار بتربيه المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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افتتح اليوم، الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية بجامعة المنوفية، دورة إعداد معلم الكبار للمجموعة الثانية عشرة من المتدربين.
ياتى الدورة تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وإشراف الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية وضمن مبادرة جامعة المنوفية لدمج طلابها فى المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار .
كما اختتمت دورة إعداد معلم الكبار للمجموعة الحادية عشرة فعاليتها تحت شعار "معا نستطيع_مصر بلا أمية" مع الدكتورة فتحية أحمد وأسماء مكى بالتدريب علي طرق تعليم الحساب والهندسة وغيرها وأنشطتها اللازمة للمتعلم الكبير وعروض مختلفة من جانب المتدربين لمواقف تعليم القراءة والكتابة والحساب للكبار من واقع حياتهم والمهن والأعمال الخاصة بهم إلى جانب إعداد المتدربين للعديد من الوسائل التعليمية والأشكال المجسمة المبتكرة من الحروف والكلمات والأرقام وذلك للمساهمة فى تسهيل عمليتى التعليم و التعلم داخل فصول محو الأمية.
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