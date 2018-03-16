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إعفاء قيادى بـ"الأوقاف" من منصبه لمحاولته التدخل فى امتحانات الترقية

الجمعة، 16 مارس 2018 12:24 ص
إعفاء قيادى بـ"الأوقاف" من منصبه لمحاولته التدخل فى امتحانات الترقية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف





كتب - إسماعيل رفعت
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قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إعفاء قيادى من منصبه ونقله خارج ديوان الوزارة، وإعفائه من أى عمل قيادى أو إدارى لمحاولته التدخل فى امتحانات الترقية.

ووافق الوزير على مذكرة مقدمة له وصدر بها بيان رسمى، مقررا نقل الشيخ يوسف نصار خارج ديوان وزارة الأوقاف مع إعفائه من أى عمل إدارى أو قيادى لمخالفته للتعليمات الخاصة بشئون الامتحانات، بناء على المذكرة المقدمة من الشيخ صبرى يس رئيس قطاع المديريات المرفوعة إليه من د محمد أبو ستيت معاون رئيس قطاع المديريات لشئون الامتحانات وزملائه بمكتب رئيس قطاع المديريات المسئولين عن تنظيم شئون الامتحانات بديوان عام الوزارة، وعلى نتيجة التحقيق فيما نسب إليه من محاولة التدخل للتأثير على سير الامتحانات أثناء الامتحان الشفوى لبعض الوظائف الإشرافية للقيادة الوسطى فى اليوم المحدد لامتحان بعض المتقدمين للامتحان من أبناء محافظته.

واعتمد الوزير، نتيجة التحقيق فى هذا الشأن، تحقيقا لأعلى درجات العدالة والشفافية فى جميع امتحانات الوزارة، وردعا لمن تسول له نفسه محاولة التأثير على سير الامتحانات أو مجرد الاقتراب من لجانها ما لم يكن من المكلفين بمهام فى أعمال الامتحانات وفِى حدود ما يكلف به من مهام، مع الحرص الشديد على تحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية، وإسناد العمل الدعوى والقيادى إلى من يستحقه من الأكفاء المتميزين.

 


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