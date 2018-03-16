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الجمعة، 16 مارس 2018 08:59 م
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إعفاء المواطنين من رسوم خدمة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بالعريش

الجمعة، 16 مارس 2018 08:46 م
إعفاء المواطنين من رسوم خدمة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بالعريش توصيل الغاز الطبيعي





(أ ش أ)
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أكد أسامة الشريف مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية بمحافظة شمال سيناء، أن شركة سيناء للغاز بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة قررت إعفاء المواطنين من رسوم خدمة توصيل الغاز إلى المنازل فى مدينة العريش، وذلك فى جميع المناطق المتوافر بها الشبكات الأرضية للغاز والتى تخضع لخدمة العملاء، وذلك حتى نهاية شهر يونيو القادم.

وطالب الشريف المواطنين الذين لم يتم توصيل الغاز الطبيعى إلى منازلهم بسرعة التقدم إلى الشركة لإنهاء الإجراءات اللازمة للتعاقد من أجل توصيل الغاز إلى منازلهم خلال الفترة المحددة وسداد رسوم الاشتراك نقدا فى مقر الشركة بالعريش أو بنظام التقسيط بالتنسيق مع الإدارة.

وأشار الشريف إلى أنه سيتم البدء فى توصيل الغاز الطبيعى لنظام خدمة العملاء اعتبارًا من أول يوليو القادم.. مؤكدًا أنه صدرت توجيهات من وزير البترول والثروة المعدنية بالتنسيق والبدء فى تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعى إلى أحياء العبور والسبيل والريسة وأبو صقل بالعريش.

 


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الغاز الطبيعى

العريش




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