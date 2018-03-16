إعدام شحنة "بط" بمطار القاهرة بعد وصولها من فرنسا







كتبت رحاب نبيل

أعدمت سلطات الحجر البيطرى بمطار القاهرة الدولى، اليوم، شحنة "بط" بعد وصولها إلى قرية البضائع بالمطار، قادمة من فرنسا لصالح شركات استيراد لتسمينها وبيعها فى المزارع والأسواق.

وصرحت مصادر بشركة ميناء القاهرة الدولى أنه بعد إجراء الفحص والتحاليل على نوعية الشحنة القادمة من فرنسا، تبين وصول الشحنة من مناطق مصابة بإنفلونزا الطيور، وتم إعدامها تحت إشراف الدكتور صفوت مبارك مدير عام الحجر الصحى البيطرى فى مطار القاهرة.