إطلاق مبادرة "يا قناوى.. صوتك لبلدك" خلال الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة







قنا - هند المغربي

أطلق اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا مبادرة "يا قناوى .. صوتك لبلدك .. انزل وشارك " خلال الاحتفالية الكبرى التى نظمتها المحافظة بكورنيش النيل للاحتفال بعيدها القومى، وذلك بحضور اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى واللواء أيمن السيسى سكرتير عام المحافظة والعقيد إسماعيل صبرى وكيل إدارة الأمن الوطنى بقنا وعدد من السادة اعضاء مجلس النواب والسادة رؤساء مجالس ادارة المصانع بالمحافظة وعدد من اساتذة الجامعة ورجال الدين الاسلامى والمسيحى ولفيف من القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية وعُمد ومشايخ القرى وعدد كبير من ابناء المحافظة.

وجه محافظ قنا التهنئة لأهالى المحافظة جميعا بمناسبة العيد القومى، وأشار إلى أن المحافظة تحتفل بعيدها القومى فى الثالث من شهر مارس من كل عام فى ذكرى انتصار أهالى قرية البارود بمركز قفـط على الحملة الفرنسية عام 1799 ونظرا لما قام به أبطال القرية فقد استحق أن يخلد ذلك اليوم وان يكون عيدا قوميا لمحافظة قنا .

ودعا الهجان خلال الاحتفال جموع الشعب القنائى على ضرورة المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفى كلمتهم تقدم كل من الدكتور عباس منصور والنائب محمود عبدالسلام الضبع والشيخ محمد الطراوى والأنبا بيمن بخالص التهنئة لمحافظ قنا والشعب القنائى بالعيد القومى للمحافظة.

وفى نهاية الاحتفال قام محافظ قنا بتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة مؤكداً أننا لن ننسى شهداءنا لأنهم ضربوا المثل فى التضحية وسيخلدهم التاريخ وسنظل نكرمهم.











































































