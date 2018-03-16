إصابه 10 من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال في انقلاب ميكروباص بالسويس







السويس- سيد نون

أصيب 10 من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس – الإسماعيلية، ونقل المصابين الي مستشفيي التأمين الصحي بالسويس.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقي اخطارا من قوات تأمين الطرق بتعرض سيارة ميكروباص للإنقلاب بطريق السويس – الإسماعيلية .

وقامت قوات تامين الطرق ومرور السويس بإزالة آثار الحادث من الطريق، من أجل الحفاظ على انتظام الحالة المرورية بالطريق.

وقال مصدر طبي، ان جميع المصابين في الحادث تم نقلهم الي مستشفيي التأمين الصحي وجاري علاجهم ومن بينهم 3 أطفال.