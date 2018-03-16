إصابة 3 أشخاص فى حريق شقة سكنية بالسويس

حريق - أرشيفية
السويس - سيد نون
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نشب حريق فى شقة سكنية بمدينة السلام بالسويس، تسبب فى تدميرها بالكامل، وإصابة 3 أشخاص باختناق وتم نقلهم لأحد المستشفيات.
تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس إخطارا بنشوب حريق بشقة سكنية بمدينة السلام، وانتقلت على الفور سيارتا إطفاء تابعان لقوات الحماية المدنية بالسويس ومنعا امتداد الحريق للشقق السكنية المجاورة.
وأصيب ثلاث أشخاص من سكان الوحدة السكنية باختناق بسبب الحريق، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات.
وقال مصدر أمنى إنه جارى التحقيق فى أسباب نشوب الحريق والاستماع إلى شهادة سكان الوحدة السكنية.
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