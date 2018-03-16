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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة شرطة بنجع حمادى

الجمعة، 16 مارس 2018 11:00 ص
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة شرطة بنجع حمادى انقلاب سيارة -أرشيفية





قنا - هند المغربي
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أصيب، منذ قليل، 3 فى انقلاب سيارة بطريق نجع حمادى أمام قرية البجا، مما أسفر عن إصابة 3 من مستقليها.
 
تلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا يفيد بانقلاب سيارة بطريق نجع حمادى، فتم الدفع بـ3 سيارات للإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفي نجع حمادي لتلقي الإسعافات الاولية جارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولي التحقيقات.
 
 
 

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