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الجمعة، 16 مارس 2018 12:10 م
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إصابة 10 شرطيين بجروح واعتقال 6 متظاهرين خلال اشتباكات فى مدريد

الجمعة، 16 مارس 2018 12:07 م
إصابة 10 شرطيين بجروح واعتقال 6 متظاهرين خلال اشتباكات فى مدريد الشرطة الإسبانية





مدريد (أ ف ب)
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 أعلنت الشرطة الإسبانية الجمعة، إصابة 10 من عناصرها واعتقال 6 أشخاص خلال صدامات فى وسط مدريد مساء الخميس، بعد وفاة بائع سنغالى متجول.

وفى تصريح لوكالة فرانس برس، قال متحدث باسم الشرطة ان "عدد الجرحى عشرة من عناصر الشرطة الوطنية. وهذا لا يعنى أن لا مزيد من الجرحى بين عناصر الشرطة البلدية".

ولم تشأ الشرطة الوطنية التى اتصلت بها وكالة فرانس برس، الإدلاء بمزيد من التصريحات.

من جهة أخرى، اعتقل ستة أشخاص من الجنسية الإسبانية، بينهم قاصر وامرأة، كما أعلنت الشرطة الوطنية.

وكانت الصدامات، غير المألوفة فى العاصمة الإسبانية، اندلعت فى الساعة 20،30 ت غ إثر تظاهرة احتجاج على وفاة سنغإلى فى الثلاثين من العمر. وكان مام مبايى ديايى بائعا متجولا فى ساحة لا بويرتا دل سول الشهيرة فى مدريد، كما افادت شهادات عدد كبير من السنغاليين.

 


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