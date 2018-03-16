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إصابة طالب بتسمم بعد تناوله أقراص دواء لمحاولة الهروب من الدروس بالمنوفية

الجمعة، 16 مارس 2018 05:01 م
إصابة طالب بتسمم بعد تناوله أقراص دواء لمحاولة الهروب من الدروس بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية





المنوفية - محمود شاكر
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حاول طالب الهروب من حضور الدروس المقررة عليه ليتناول أقراص دوائية ويصاب بحالة تسمم بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى الباجور العام " أ . م . ع " 18 سنه، طالب بالصف الثالث الثانوى، ومقيم بدائرة المركز مصابًا إدعاء تناول أقراص دوائية حالته العامة متوسطه، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم". 

وبالإنتقال والفحص، وسؤال المصاب أفاد بتناوله عدد من الأقراص الدوائية " كيتوفان " لعدم رغبته فى حضور الدرس المقرر عليه اليوم، ونفى الشبهة الجنائية، وبسؤال والده 41 سنة، عامل ومقيم بذات الناحية قرر بما جاء بأقوال نجله، ونفى الشبهة الجنائية. 

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1727 إدارى مركز الباجور لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.


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