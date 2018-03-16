إسبانيا حذرت كولومبيا بشأن كوبى يستعد لتنفيذ عملية إرهابية







كتبت فاطمة شوقى

اعتقلت السلطات الإسبانية إرهابى كوبى الأصل كان يستعد لهجوم إرهابى على كولومبيا، وهو يدعى "راؤول جوتيريز سانتشيز، وذلك من خلال تعاون السفارة الإسبانية فى كولومبيا.

ووفقا لصحيفة "كوبا نت" الكوبية فإن مسئول سفارة إسبانيا فى كولومبيا ، فيديريكو كابيلو، أن الحكومة الإسبانية نبهت كولومبيا السلطات بمحاولة الارهابى الكوبى فى كولومبيا.

ووفقا للصحيفة فإن الإرهابى كان يراسل جماعات متطرفة داخل كولومبيا بطريقة غير مشروعة بهدف مهاجمة بوجوتا، خاصة الحانات والمطاعم التى يرتادها الأجانب ، و تم توضيح أن الهجوم الإرهابى كان سوف يتم "بمتفجرات ضد مطعم" يزوره الأمريكيون.

فى هذا الصدد ، أشار المسئول الإسبانى إلى أن الإنذارات حول الكوبى استمرت فى إسبانيا قبل أشهر ، عندما اكتشفت سلطات ذلك البلد قربها من خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، قائلا "نأمل أن يكون هذا حدثا معزولا ، وأن ذلك ليس مؤشرا على أن آفة الإرهاب تصل إلى هذه الأرض".

ومن ناحية آخرى، قال النائب العام فى كولومبيا ، نيستور أومبرتو مارتينيز ، للصحفيين أن اعتقال سانتشيز "منع نشاط إرهابى" كان من الممكن أن ينتشر فى أمريكا اللاتينية.

وأضاف مارتينيز أن "الإرهاب الدولى أصبح تهديد عالمى ، ولهذا فإن جميع السلطات القضائية فى العالم عليها أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمعاقبة الارهابيين، مضيفا أن التحقيق هو قضية أمنية وطنية يتم تنظيمها مع إسبانيا والولايات المتحدة، معربا عن أسفه لأن المعلومات تسربت إلى وسائل الإعلام لأن "الشىء المهم هو التقدم فىى التحقيقات".