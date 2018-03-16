video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 06:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسبانيا حذرت كولومبيا بشأن كوبى يستعد لتنفيذ عملية إرهابية

الجمعة، 16 مارس 2018 05:06 م
إسبانيا حذرت كولومبيا بشأن كوبى يستعد لتنفيذ عملية إرهابية الشرطه الاسبانيه





كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

اعتقلت السلطات الإسبانية إرهابى كوبى الأصل كان يستعد لهجوم إرهابى على كولومبيا، وهو يدعى "راؤول جوتيريز سانتشيز، وذلك من خلال تعاون السفارة الإسبانية فى كولومبيا.

ووفقا لصحيفة "كوبا نت" الكوبية فإن مسئول سفارة إسبانيا فى كولومبيا ، فيديريكو كابيلو، أن الحكومة الإسبانية نبهت كولومبيا السلطات بمحاولة الارهابى الكوبى فى كولومبيا.

ووفقا للصحيفة فإن الإرهابى كان يراسل جماعات متطرفة داخل كولومبيا بطريقة غير مشروعة بهدف مهاجمة بوجوتا، خاصة الحانات والمطاعم التى يرتادها الأجانب ، و تم توضيح أن الهجوم الإرهابى كان سوف يتم "بمتفجرات ضد مطعم" يزوره الأمريكيون.

فى هذا الصدد ، أشار المسئول الإسبانى إلى أن الإنذارات حول الكوبى استمرت فى إسبانيا قبل أشهر ، عندما اكتشفت سلطات ذلك البلد قربها من خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، قائلا "نأمل أن يكون هذا حدثا معزولا ، وأن ذلك ليس مؤشرا على أن آفة الإرهاب تصل إلى هذه الأرض".

ومن ناحية آخرى، قال النائب العام فى كولومبيا ، نيستور أومبرتو مارتينيز ، للصحفيين أن اعتقال سانتشيز "منع نشاط إرهابى" كان من الممكن أن ينتشر فى أمريكا اللاتينية.

وأضاف مارتينيز أن "الإرهاب الدولى أصبح تهديد عالمى ، ولهذا فإن جميع السلطات القضائية فى العالم عليها أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمعاقبة الارهابيين، مضيفا أن التحقيق هو قضية أمنية وطنية يتم تنظيمها مع إسبانيا والولايات المتحدة، معربا عن أسفه لأن المعلومات تسربت إلى وسائل الإعلام لأن "الشىء المهم هو التقدم فىى التحقيقات".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل الأزهر لوزير خارجية اليابان: اعتبار بعض الدول أنها آمنة من الإرهاب خطأ شديد

اسبانيا

كولومبيا

الارهاب

داعش

كوبا

الولايات المتحدة الامريكية

امريكا اللاتينية




لا تفوتك
بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة