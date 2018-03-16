إزالة 282 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى حملة بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

قال المهندس عبدالرافع عبدالعظيم ، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ، إن حملة مديرية الزراعة تمكنت من إزالة 282 حالة لمساحة أكثر من 14 فدان على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة ، كما وزعت الجمعيات الزراعية 58 ألف طن أسمدة من اليوريا والنترات .

وأضاف عبدالعظيم ، في بيان له ـ ،أنه تم معالجة 80 ألف فدان بنجر ، و196 ألف فدان قمح ،و12 ألف فدان فول من آفات "دودة القطن ، ودودة قارضة ، حفار" ، كما تم تنظيم يوم حقل لمحصول القمح بمركز الرياض ، ويوم حقل لمحصول القمح بمركز الرياض في دسوق ،ويوم حصاد لمحصول بنجر السكر بمركز كفر الشيخ ناحية أريمون ، وعقدت المديرية دورة تدريبية عن محصول بنجر السكر بمحطة البحوث الزراعية بسخا ،وأنه تفقد مواقع تطوير الري الحقلي بمراكز كفر الشيخ ، قلين ، دسوق ، الرياض ، سيدي سالم.