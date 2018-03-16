إزالة حالة تعد على أرض زراعية فى قرية العدلية بدمياط







دمياط - معتز الشربينى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة اللواء هشام عثمان رئيس الوحدة المحلية ، إيقاف حالة تعدى على أرض زراعية على مساحة 630م2 بقرية العدلية حيث تم رد الأرض لاصلها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتى تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدى لحالات التعدى عليها في المهد.