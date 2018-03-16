إزالة تعديات على مساحة 12 قيراط أراضى زراعية بنطاق مركز البلينا بسوهاج







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا قد قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بحملة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية بنطاق مركز البلينا ، وقد تمكنت الحملة من إزالة 7 حالات تعدى على مساحة 12 قيراط ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ علي الرقعة الزراعية والتصدى لظاهرة التعديات علي أملاك الدولة .

وأوضح على رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان له ، أن الحملة قد تمت بمشاركة معدات وعمال الوحدة المحلية ، ومهندسى الإدارة الزراعية بالبلينا ، ومساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب ومأمور مركز البلينا ، حيث تم إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بناحية منصور التابعة لقرية العرابة ، عبارة عن غرف مبنية بالطوب الأبيض البلوك ، وأعلن عن استمرار تلك الحملات بنطاق مركز البلينا تنفيذا لتوجيهات محافظ الاقليم .

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، بالمتابعة المستمرة والتصدي لاى تعديات علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فورا وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك .