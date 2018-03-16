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الجمعة، 16 مارس 2018 02:50 م
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إزالة تعديات على مساحة 12 قيراط أراضى زراعية بنطاق مركز البلينا بسوهاج

الجمعة، 16 مارس 2018 01:56 م
إزالة تعديات على مساحة 12 قيراط أراضى زراعية بنطاق مركز البلينا بسوهاج إزالة تعديات





سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا قد قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بحملة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية بنطاق مركز البلينا ، وقد تمكنت الحملة من إزالة 7 حالات تعدى على مساحة 12 قيراط ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ علي الرقعة الزراعية والتصدى لظاهرة التعديات علي أملاك الدولة .

وأوضح على رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان له ، أن الحملة قد تمت بمشاركة معدات وعمال الوحدة المحلية ، ومهندسى الإدارة الزراعية بالبلينا ، ومساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب ومأمور مركز البلينا ، حيث تم إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بناحية منصور التابعة لقرية العرابة ، عبارة عن غرف مبنية بالطوب الأبيض البلوك ، وأعلن عن استمرار تلك الحملات بنطاق مركز البلينا تنفيذا لتوجيهات محافظ الاقليم .

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، بالمتابعة المستمرة والتصدي لاى تعديات علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فورا وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك .

 

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