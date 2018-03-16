إدارة منوف تكشف تفاصيل شكوى مواطن بتحرش مدرس لنجلته لفظيا







المنوفية – محمود شاكر

كشف سعيد عرفة مدير الإدارة التعليمية بمنوف، عن تفاصيل تقدم مواطن بشكوى للإدارة التعليمية تفيد بتحرش مدرس لفيا بنجلتة بالصف السادس الابتدائى .

وأكد عرفة فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن الأمر بدأ بتقدم مواطن بشكوى للإدارة التعليمية يفيد بتحرش لفظى لنجلته بالصف السادس الابتدائى بمدرسة جزى الإبتدائية، وعلى الفور تم تشكيل لجنه من الشئون القانونية للتحقيق فى الواقعه كاملة .

وأوضح عرفة، أن المدرس " ع ب " 58 سنه، مدرس اللغه العربية بالمدرسة، نفى ما تم اتهامه به، بالكلية، بينما جاء والد التلميذة " ع م ش " نافيا الشكوى، ومؤكدا أنه لم يتم أى شىء، ومطالبا بألا يتم سؤال نجلته فى الامر وألا يتم استكمال الأمر .

وأضاف عرفة أن التحقيقات مازالت مستمرة فى الواقعة كاملة من أجل الوصول إلى كل الحيثيات بها من أجل الحفاظ على المدرسة والتلاميذ بها .